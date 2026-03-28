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स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पतालों का एक अप्रेल से बदल जाएगा समय

एक अप्रेल को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व अस्पतालों का समय बदल जाएगा। अब सभी जल्द खुलेंगे और दोपहर में जल्दी बंद होंगे।

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अलवर

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Umesh Sharma

Mar 28, 2026

अलवर. एक अप्रेल को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व अस्पतालों का समय बदल जाएगा। अब सभी जल्द खुलेंगे और दोपहर में जल्दी बंद होंगे। यह समय 30 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद एक अक्टूबर से नई समय सारिणी जारी होगी।शिविरा पंचांग के अनुसार एक अप्रेल से सरकारी स्कूलों की समय सारिणी में बदलाव होगा। एक पारी में चलने वाली स्कूल सुबह 7.30 बजे से 1 बजे तक और दो पारी में चलने वाली स्कूल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। प्रत्येक पारी 5.30 घंटे की होगी। वर्तमान में सभी स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी बदलेगा। अब आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। गौरतलब है कि हर साल गर्मियों और सर्दियों में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी और सफारी का समय बदलता है। यह एक अप्रेल और एक अक्टूबर से लागू होते हैं।

सफारी का समय बदलेगा

सरिस्का टाइगर रिजर्व में चलने वाली सफारी का समय भी 1 अप्रेल से बदल जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट की सफारी सुबह 6 से 9.30 और शाम की शिफ्ट की सफारी का समय दोपहर 3 से शाम 6.30 बजे तक होगा। यह समय 15 मई तक रहेगा। 16 मई से 30 जून तक शाम की पारी की सफारी का समय दोपहर 3.30 से शाम 7 बजे हो जाएगा। सुबह की पारी का समय नहीं बदलेगा।

अस्पताल सुबह 8 बजे खुलेंगे

सरकारी अस्पतालों का ओपीडी समय भी एक अप्रेल से बदल जाएगा। सीएमएचओ डॉ. योगेंद्र शर्मा ने बताया कि गर्मियों में ओपीडी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। राजकीय अवकाश के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी रहेगी। इसके बाद इमरजेंसी खुली रहेगी, जहां लोग अपना इलाज करवा सकेंगे। अभी ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक है। गौरतलब है कि गर्मियों में मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग को इस समयावधि में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। खासकर बेड की व्यवस्था ज्यादा करनी होगी। शिशु अस्पताल में भी बच्चों के लिए अलग से बेड लगाने होंगे। खासकर उल्टी-दस्त के ज्यादा मरीज आते हैं।

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Published on:

28 Mar 2026 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पतालों का एक अप्रेल से बदल जाएगा समय

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