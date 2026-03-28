स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पतालों का एक अप्रेल से बदल जाएगा समय

अलवर. एक अप्रेल को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व अस्पतालों का समय बदल जाएगा। अब सभी जल्द खुलेंगे और दोपहर में जल्दी बंद होंगे। यह समय 30 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद एक अक्टूबर से नई समय सारिणी जारी होगी।शिविरा पंचांग के अनुसार एक अप्रेल से सरकारी स्कूलों की समय सारिणी में बदलाव होगा। एक पारी में चलने वाली स्कूल सुबह 7.30 बजे से 1 बजे तक और दो पारी में चलने वाली स्कूल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। प्रत्येक पारी 5.30 घंटे की होगी। वर्तमान में सभी स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी बदलेगा। अब आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। गौरतलब है कि हर साल गर्मियों और सर्दियों में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी और सफारी का समय बदलता है। यह एक अप्रेल और एक अक्टूबर से लागू होते हैं।