राजस्थान रोडवेज का बड़ा तोहफा: दिल्ली-जोधपुर समेत इन रूटों पर चलेंगी नई AC बसें, महिलाओं को मिलेगी बड़ी छूट

इसी तरह अलवर से दिल्ली के लिए भी एसी बसों का संचालन तय किया गया है। अलवर से दिल्ली के लिए बसें सुबह 5 बजे, सुबह 10 बजकर 30 मिनट और दोपहर 3 बजकर 48 मिनट पर रवाना होंगी। वहीं दिल्ली से अलवर के लिए बसें सुबह 4 बजकर 24 मिनट, सुबह 10 बजकर 36 मिनट और शाम 5 बजकर 15 मिनट पर संचालित की जाएंगी। इस मार्ग पर पुरुष यात्रियों के लिए किराया 362 रुपये और महिला यात्रियों के लिए 273 रुपये तय किया गया है।