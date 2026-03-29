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31 मार्च तक बारिश और अंधड़ का अलर्ट, खेतों में पड़ी कटी फसलों को लेकर किसान चिंतित 

Rajasthan Weather Alert मौसम विभाग ने 31 मार्च तक बारिश और अंधड़ का अलर्ट जारी किया है।

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अलवर

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Rajendra Banjara

Mar 29, 2026

Rajasthan Weather Alert राजस्थान में मौसम की बेरुखी एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान ने अलवर जिले के किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि विभाग ने आगामी 31 मार्च तक क्षेत्र में तेज अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वर्तमान में जिस तरह से बादलों की आवाजाही शुरू हुई है, उसने रबी की फसलों की कटाई और उनके भंडारण में जुटे किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। विडंबना यह है कि पिछले कुछ दिनों से जिला गर्मी की तपिश महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक बदले इन मिजाजों ने अब फसलों की बर्बादी का डर पैदा कर दिया है।

मंडियों में भी सरसों की आवक

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह मौसमी बदलाव केवल मार्च के अंत तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अप्रैल के पहले सप्ताह में भी रुक-रुक कर बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय कृषि कार्य अपने चरम पर है। अधिकांश खेतों में फसल कट चुकी है और वह खुले आसमान के नीचे थ्रेसिंग के इंतजार में पड़ी है। वहीं, जिले की प्रमुख मंडियों में भी सरसों की भारी आवक हो रही है, जहां पर्याप्त ढकाव और व्यवस्थाओं के अभाव में उपज खुले मैदानों में रखी हुई है। यदि इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, तो सरसों के भीगने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी और किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलना मुश्किल हो जाएगा।

कटाई का काम जोर-शोर से चल रहा

केवल सरसों ही नहीं, बल्कि गेहूं की फसल के लिए भी यह समय अत्यंत संवेदनशील है। अलवर के कई हिस्सों में गेहूं की कटाई का काम जोर-शोर से शुरू हो चुका है और कई जगह फसल पककर पूरी तरह तैयार खड़ी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तर पर अगर तेज अंधड़ चलता है, तो खड़ी फसल गिरने की आशंका रहती है, जिससे दाना काला पड़ सकता है और पैदावार में गिरावट आ सकती है। किसानों का कहना है कि साल भर की कड़ी मेहनत के बाद जब फसल घर आने का समय आया है, तब कुदरत के इस बदलते मिजाज ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है।

तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ दिनों में अलवर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। दिन भर खिली तेज धूप के बाद सूर्यास्त होते ही मौसम थोड़ा सुहाना जरूर हो जाता है, लेकिन बीच-बीच में छाने वाले घने बादल बारिश का संकेत दे रहे हैं। फिलहाल प्रशासन और कृषि विभाग ने भी किसानों को सतर्क रहने और कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है, ताकि संभावित नुकसान को कम किया जा सके।

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Published on:

29 Mar 2026 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / 31 मार्च तक बारिश और अंधड़ का अलर्ट, खेतों में पड़ी कटी फसलों को लेकर किसान चिंतित 

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