31 मार्च तक बारिश और अंधड़ का अलर्ट, खेतों में पड़ी कटी फसलों को लेकर किसान चिंतित 

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह मौसमी बदलाव केवल मार्च के अंत तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अप्रैल के पहले सप्ताह में भी रुक-रुक कर बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय कृषि कार्य अपने चरम पर है। अधिकांश खेतों में फसल कट चुकी है और वह खुले आसमान के नीचे थ्रेसिंग के इंतजार में पड़ी है। वहीं, जिले की प्रमुख मंडियों में भी सरसों की भारी आवक हो रही है, जहां पर्याप्त ढकाव और व्यवस्थाओं के अभाव में उपज खुले मैदानों में रखी हुई है। यदि इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, तो सरसों के भीगने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी और किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलना मुश्किल हो जाएगा।