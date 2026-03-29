जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़े, खेत में हुई मारपीट में 6 लोग हुए घायल

घटना के पीछे की मुख्य वजह पैतृक जमीन पर कब्जे को लेकर बताई जा रही है। घायल रामशरण यादव ने बताया कि शनिवार को वह अपने खेत पर थे, तभी उनके ताऊ के परिवार से अमरेश और पप्पू जबरन ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंच गए। आरोप है कि वे लोग रामशरण की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतने लगे। जब रामशरण और उनके परिवार ने इस मनमानी का विरोध किया, तो विवाद गाली-गलौज से शुरू होकर हिंसक झड़प में बदल गया। देखते ही देखते अमरेश और पप्पू पक्ष के लोग लाठी-डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया।