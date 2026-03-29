रेल यात्री ध्यान दें: दिल्ली-अम्बाला रेलखंड पर काम के चलते 8 ट्रेनें निरस्त, देखें लिस्ट 

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Railway News रेलवे के दिल्ली-अम्बाला रेलखण्ड पर आवश्यक तकनीकी कार्यों और ब्लॉक के कारण आगामी दिनों में रेल यातायात प्रभावित होने वाला है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया है कि 31 मई से 6 जून के बीच इस मार्ग पर विशेष मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके चलते वंदे भारत एक्सप्रेस और गरीब रथ जैसी प्रमुख ट्रेनों सहित कुल 8 महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा।
इस ब्लॉक के कारण जहां कुछ गाड़ियां पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, वहीं कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले संशोधित समय-सारणी की अच्छी तरह जांच कर लें ताकि उन्हें स्टेशन पर किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अजमेर और चंडीगढ़ के बीच चलने वाली हाई-प्रोफाइल वंदे भारत एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस को निर्धारित तिथियों पर निरस्त रखने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 12983 अजमेर-चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस 31 मई और 2 जून को नहीं चलेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 12984 चंडीगढ़-अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस 1 और 3 जून को रद्द रहेगी।
इसी प्रकार, आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ी संख्या 20977 अजमेर-चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 20978 चंडीगढ़-अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस 6 जून को अपने निर्धारित फेरे पूरे नहीं करेंगी। इन प्रमुख ट्रेनों के रद्द होने से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी होगी।
केवल ट्रेनों का निरस्तीकरण ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के रूट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अजमेर से जम्मूतवी जाने वाली पूजा एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12413) 30 मई से 4 जून तक अपने नियमित मार्ग के बजाय दिल्ली-शकूरबस्ती-जाखल-धूरी-लुधियाना होकर संचालित की जाएगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन करनाल और अम्बाला कैंट स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।
इसी तरह, जम्मूतवी से अजमेर आने वाली गाड़ी संख्या 12414 भी 30 मई से 4 जून तक लुधियाना-धूरी-जाखल-शकूरबस्ती-दिल्ली के बदले हुए रास्ते से चलेगी। इसके अतिरिक्त, गांधीनगर कैपिटल से दौलतपुर चौक जाने वाली एक्सप्रेस (19411) 30 मई से 4 जून के बीच करीब 2 घंटे 40 मिनट की देरी से संचालित होगी, जिससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुँचने में अधिक समय लगेगा।
रेलवे का कहना है कि यह तकनीकी ब्लॉक बुनियादी ढांचे की मजबूती और भविष्य में सुरक्षित रेल संचालन के लिए अनिवार्य है। जो यात्री इन तारीखों में सफर करने वाले थे, वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, एनटीईएस ऐप या हेल्पलाईन नंबर 139 के माध्यम से अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं।
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