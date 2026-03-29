रेल यात्री ध्यान दें: दिल्ली-अम्बाला रेलखंड पर काम के चलते 8 ट्रेनें निरस्त, देखें लिस्ट 

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अजमेर और चंडीगढ़ के बीच चलने वाली हाई-प्रोफाइल वंदे भारत एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस को निर्धारित तिथियों पर निरस्त रखने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 12983 अजमेर-चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस 31 मई और 2 जून को नहीं चलेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 12984 चंडीगढ़-अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस 1 और 3 जून को रद्द रहेगी।



इसी प्रकार, आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ी संख्या 20977 अजमेर-चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 20978 चंडीगढ़-अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस 6 जून को अपने निर्धारित फेरे पूरे नहीं करेंगी। इन प्रमुख ट्रेनों के रद्द होने से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी होगी।