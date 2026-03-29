IPL का बुखार बना सट्टे का जाल, राजस्थान के इस जिले में पहले ही मैच पर 20 करोड़ का दांव, दुबई से ऑपरेट हो रहा ऐप

अलवर में डेढ़ दर्जन से अधिक बड़े बुकी सक्रिय बताए जा रहे हैं। इनके गुर्गे शहरभर में फैले हुए हैं, जो पैसों का लेन-देन संभालते हैं। हैरानी की बात यह है कि आम लोगों को इन बुकियों की जानकारी है, लेकिन पुलिस की ओर से हाल के समय में कोई बड़ा अभियान या कार्रवाई सामने नहीं आई है। आंकड़ों के अनुसार आइपीएल के हर मैच पर अकेले अलवर में करीब 20 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया जा रहा है। इस खेल की लत में फंसे युवा अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं।