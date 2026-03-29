Alwar Gang Rape: 13 साल की मासूम को फ्लैट में ले जाकर किया गैंग रेप, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर देता रहा धमकी

मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इस दौरान 23 गवाहों के बयान और 60 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराए गए। साथ ही, घटना से जुड़े 4 आर्टिकल्स (भौतिक साक्ष्य) भी प्रदर्शित किए गए। जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों की भूमिका को अपराध में समान रूप से गंभीर मानते हुए तीनों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।