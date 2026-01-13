कांदोली बाइपास पर हादसा: ट्रक-पिकअप टक्कर में युवक की मौत, दो गंभीर घायल

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप पलट गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में नरेंद्र सिंह राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं धर्म सिंह राजपूत और चालक छोटेलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां धर्म सिंह का इलाज जारी है, जबकि एक घायल को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया।