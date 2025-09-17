अलवर: बाजरे के खेत में मिला 11 फीट का अजगर, देखें ये वीडियो 

गोलाकाबास समीपवर्ती ग्राम पंचायत धीरोड़ा में बाजरे की कटाई के दौरान ग्रामीणों को खेत में अचानक 11 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। खेत मालिक रामसिंह गुर्जर ने इसकी सूचना तत्काल अजबगढ़ वन रेंज को दी।
सूचना मिलते ही रेंजर चंद्रप्रकाश मीणा के निर्देश पर सहायक वनपाल मुकेश कुमार मीणा, वनरक्षक मनोज मीणा और सुमन गुर्जर मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने वाहन चालक यादराम गुर्जर व मुकेश मीणा की मदद से अजगर को सुरक्षित पकड़कर जाटवाना के जंगल में छोड़ दिया।
रेंजर चंद्रप्रकाश मीणा ने बताया कि अजगर पूरी तरह स्वस्थ है और उसे बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग की तत्परता की सराहना की।
अजगर के रेस्क्यू के बाद खेत मालिक और परिजनों ने राहत की सांस ली और बाजरे की कटाई का काम दोबारा शुरू कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और घटना को देखने के लिए जुट गए।