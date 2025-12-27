पटरी पार क्षेत्र के निवासियों को विकास की एक और सौगात

राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाई गई मुहिम के बाद वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने पटरी पार एरिया के विकास के लिए यूआइटी से प्रस्ताव तैयार करवाए, जिसमें 15 सड़कों से लेकर अन्य कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के लिए यूआइटी ने टेंडर लगाए और काम शुरू किए।



करीब तीन माह चले कार्य के बाद पांच और सड़कों का निर्माण पूरा हो गया है। यूआइटी एक्सइएन कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि सड़कों के साथ-साथ पार्कों के सौंदर्यीकरण के कार्य पूरे हो गए हैं, जिसका जनता को सीधा लाभ मिलेगा। पूर्व में भी 10 कार्य पटरी पार एरिया में पूरे हो गए हैं।

यह कार्य हुए पूरे