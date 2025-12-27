27 दिसंबर 2025,

शनिवार

अलवर

पटरी पार क्षेत्र के निवासियों को विकास की एक और सौगात

अलवर शहर के पटरी पार एरिया में 5 और सड़कों की सौगात मिली है। इन सड़कों के बनने से इन इलाकों में बारिश के दौरान जलभराव नहीं होगा।

अलवर

Rajendra Banjara

Dec 27, 2025

representative picture (patrika)

अलवर शहर के पटरी पार एरिया में 5 और सड़कों की सौगात मिली है। इन सड़कों के बनने से इन इलाकों में बारिश के दौरान जलभराव नहीं होगा। टाइगर कॉलोनी, जनता कॉलोनी, मूंगस्का समेत 9 काॅलोनियों के लोगों को इनका लाभ मिलेगा। साथ ही, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य भी यूआइटी ने पूरे करवाए हैं।

राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाई गई मुहिम के बाद वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने पटरी पार एरिया के विकास के लिए यूआइटी से प्रस्ताव तैयार करवाए, जिसमें 15 सड़कों से लेकर अन्य कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के लिए यूआइटी ने टेंडर लगाए और काम शुरू किए।

करीब तीन माह चले कार्य के बाद पांच और सड़कों का निर्माण पूरा हो गया है। यूआइटी एक्सइएन कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि सड़कों के साथ-साथ पार्कों के सौंदर्यीकरण के कार्य पूरे हो गए हैं, जिसका जनता को सीधा लाभ मिलेगा। पूर्व में भी 10 कार्य पटरी पार एरिया में पूरे हो गए हैं।
यह कार्य हुए पूरे

ये काम पूरे हुए

  • जनता कॉलोनी व टाइगर कॉलोनी में सीसी सड़क निर्माण 46 लाख से करवाया गया।
  • शालीमार नगर के पार्कों का सौंदर्यीकरण 40 लाख की लागत से हुआ।
  • विज्ञान नगर के पार्कों का सौंदर्यीकरण 48 लाख से।
  • एक करोड़ की लागत से अलग-अलग एरिया में सड़क निर्माण।
  • पेवरीकरण के कार्य।
  • अरावली विहार समेत अलग-अलग जगहों पर 4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार।

