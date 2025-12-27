सूने मकान को बनाया निशाना, 20 लाख के गहने चोरी

बिखरा पड़ा घर का सामान (फोटो - पत्रिका)
बानसूर क्षेत्र के गांव महनपुर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने सेना में तैनात एक जवान के बंद घर में घुसकर करीब 20 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग एकत्रित हो गए।
जानकारी के अनुसार यह मकान भारतीय सेना में तैनात जवान सुबेसिंह जाट का है, जो पिछले करीब ढाई माह से बंद पड़ा हुआ था। जवान पठानकोट में तैनात हैं और अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वे गांव आए थे, इसके बाद मकान बंद था। इसी दौरान चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी और संदूक से कीमती जेवरात चोरी कर लिए।
जवान के भाई महावीर जाट ने बताया कि दोपहर में सूचना मिली कि मकान का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। तुरंत घटना की जानकारी पुलिस और सुबेसिंह जाट को दी गई।
सूचना मिलने पर बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि महनपुर में सूने मकान में चोरी की घटना हुई है। मकान लंबे समय से बंद था। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है और मामले की जांच की जा रही है। जवान के गांव पहुंचने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
उधर, कस्बे में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अटल सेवा केंद्र के पास मेडिकल व्यापारी सुशील अग्रवाल के घर हुई चोरी का भी 10 दिन बाद तक कोई सुराग नहीं लगा है। इस मामले में पुलिस की छह सदस्यीय टीम जांच में जुटी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में भय और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
