सूने मकान को बनाया निशाना, 20 लाख के गहने चोरी

उधर, कस्बे में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अटल सेवा केंद्र के पास मेडिकल व्यापारी सुशील अग्रवाल के घर हुई चोरी का भी 10 दिन बाद तक कोई सुराग नहीं लगा है। इस मामले में पुलिस की छह सदस्यीय टीम जांच में जुटी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में भय और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।