Alwar: लिपिक भर्ती-2022 में नया खुलासा: ओबीसी की 10 सीटों पर भर्ती किए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी



लिपिक भर्ती के प्रथम चरण के बाद विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) महिला की कोई भी सीट खाली नहीं बताई गई थी, लेकिन द्वितीय चरण के बाद एसबीसी महिला 1 सीट रिक्त दिखा दी गई। तृतीय चरण की प्रतीक्षा सूची में रिक्त रही इस एक सीट के विरुद्ध 20 एसबीसी की महिला वर्ग की सूची जारी की गई, जो लगभग 20 गुणा थी। उक्त 20 अभ्यर्थियों में से 2 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जबकि 1 सीट ही रिक्त थी। तृतीय प्रतीक्षा सूची में ओबीसी महिला वर्ग की रिक्त रही 6 सीटों के विरुद्ध अन्य श्रेणियों की तरह 20 गुणा महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। इस विसंगति की वजह से ओबीसी महिला अभ्यर्थियों का रिक्त सीट पर भी चयन नहीं हो सका। इस संबंध में सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र का कहना है कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है और इस भर्ती प्रकरण की सरकार के स्तर से जांच की जा रही है।