Alwar News: जिले में भी शुरू होगी गांव-ग्वाल योजना, हर गांव में बनगे ग्वाल 

गांवों में गायों को समूह के साथ चारागाहों में चराने की दशकों पुरानी परपरा फिर से लौटेगी। स्वच्छता एवं गायों के संरक्षण की दिशा में पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश में गांव-ग्वाल योजना शुरू की जाएगी। हर गांव में ग्वाल तैयार किए जाएंगे। ये ग्वाल बेसहारा व पशुपालकों की गायों को एक साथ चारागाह में चराने के लिए ले जाएंगे।



इस परंपरा के पुन: शुरू होने से गांवों में पशुपालकों की ओर से गायों को खुले में छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। पंचायतीराज विभाग की ओर से गांवों में गांव-ग्वाल नियुक्त किए जाएंगे। इन ग्वालों को ग्राम पंचायतों की ओर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पशुपालक इस योजना में अपनी गाय चराने के लिए पंजीकरण करवा सकेंगे। योजना के तहत होने वाले खर्च का पुनर्भरण सरकार के अनुदान से होगा।