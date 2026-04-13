भाटी vs रावणा विवाद: ‘अपने हक के लिए लड़ना जरूरी…’, शिव MLA से विवाद पर बोले भजन गायक छोटू सिंह

Ravindra Singh Bhati Vs Chotu Singh Rawana: भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने शिव विधायक रविंद्र भाटी से जुड़े विवाद पर कहा कि अगर कोई परेशान करता है, तो अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है और फिलहाल जांच जारी है। उनके अनुसार सही और गलत का फैसला अंततः जनता ही करती है। उन्होंने कहा कि अगर मन में लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसका विरोध करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी बात खुलकर रखने की आजादी मिलनी चाहिए।