सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ने स्थापित करवाई माता-पिता की प्रतिमा, दिया भावुक संदेश

उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त आईएएस गौरी शंकर भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, आज मैं जिस भी मुकाम पर हूं, वह केवल मेरे माता-पिता की कड़ी मेहनत और उनके आशीर्वाद का फल है। माता-पिता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और मार्गदर्शक होते हैं। उनका सम्मान करना और उनके दिखाए रास्ते पर चलना ही हमारा सच्चा धर्म है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने माता-पिता की सेवा को ही अपना प्राथमिक कर्तव्य मानें।