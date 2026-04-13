वादों के ‘टीले’ पर सरिस्का विस्थापितों बच्चों का बचपन, हवा में उड़ गई स्कूल की झोपड़ी…

स्थानीय निवासी धर्म सिंह और अन्य विस्थापितों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विस्थापन के समय सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी की सुविधा देने का वादा किया था। लेकिन आज यहां बिजली मात्र 6 घंटे आती है। रास्ते इतने खराब हैं कि कोई भी निजी स्कूल का वाहन अंदर आने को तैयार नहीं होता। बीमार होने पर अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस तक का पहुंचना दूभर है।