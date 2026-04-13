अलवर में नो-पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का ‘हंटर’, सड़कों पर खड़े वाहन जब्त

बाजारों में मुख्य रोड पर बाइक और कार खड़ी करने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे छोटे बाजारों में जाम की स्थिति पैदा हो रही है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जब्त किए गए वाहनों को केवल जुर्माना (Fine) भरने के बाद ही छोड़ा जाएगा।पुलिस का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि आमजन को यह संदेश देना है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़े करें। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो यह अभियान आने वाले दिनों में और भी तेजी से चलाया जाएगा।