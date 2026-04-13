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अलवर में नो-पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का ‘हंटर’, सड़कों पर खड़े वाहन जब्त

अलवर शहर के प्रमुख बाजारों में बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम से जनता को राहत मिली है। सोमवार को यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के अलग-अलग इलाकों से 30 वाहनों को क्रेन से उठाकर जब्त कर लिया।

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अलवर

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Rajendra Banjara

Apr 13, 2026

अलवर शहर के प्रमुख बाजारों में बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम से जनता को राहत मिली है। सोमवार को यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के अलग-अलग इलाकों से 30 वाहनों को क्रेन से उठाकर जब्त कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के अतिक्रमणकारियों और बेतरतीब पार्किंग करने वालों में हड़कंप मच गया है।

शहर के व्यस्ततम बाजारों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और अवैध पार्किंग के चलते लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने सोमवार दोपहर को एक विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान नो-पार्किंग जोन, दुकानों के सामने और मुख्य सड़कों पर अवैध रूप से खड़े करीब 25 दोपहिया वाहनों (बाइक, स्कूटी) और 5 कारों को जब्त किया गया।

इन इलाकों में चला पुलिस का अभियान

यातायात प्रभारी संजय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे रोड नंबर दो, होप सर्कस, घंटाघर और चर्च रोड सहित आसपास के बाजारों में सर्चिंग की। यहाँ सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण राहगीरों का चलना दूभर हो रहा था, जिन्हें पुलिस क्रेन की मदद से उठाकर यातायात थाने ले गई।

जाम से जनता बेहाल, इमरजेंसी में आती थी दिक्कत

स्थानीय लोगों और व्यापारियों की लंबे समय से शिकायत थी कि नो-पार्किंग में वाहनों के खड़े होने से आए दिन बाजारों में घंटों जाम लगा रहता है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि पैदल चलने वालों को भी जगह नहीं मिलती। सबसे ज्यादा परेशानी इमरजेंसी के वक्त आती है, जब एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियां भी इन अवैध वाहनों के कारण जाम में फंस जाती हैं।

बाजारों में मुख्य रोड पर बाइक और कार खड़ी करने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे छोटे बाजारों में जाम की स्थिति पैदा हो रही है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जब्त किए गए वाहनों को केवल जुर्माना (Fine) भरने के बाद ही छोड़ा जाएगा।पुलिस का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि आमजन को यह संदेश देना है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़े करें। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो यह अभियान आने वाले दिनों में और भी तेजी से चलाया जाएगा।

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Published on:

13 Apr 2026 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में नो-पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का ‘हंटर’, सड़कों पर खड़े वाहन जब्त

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