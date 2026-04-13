राजस्थान में 1.50 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, BLO के नाम से ड्यूटी पर नहीं आने वाले शिक्षकों का नहीं बनेगा वेतन: मदन दिलावर

जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा के परिवार ने उनके गांव मुंगेना स्थित विद्यालय के लिए मुख्य मार्ग पर करीब 2.25 बीघा भूमि दान दी, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए से अधिक है। इसके अलावा 240 विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर, सोलर पैनल, आरओ मशीन तथा पिता की स्मृति में विद्यालय के सिंहद्वार निर्माण के लिए 1.21 लाख रुपए और 21 हजार रुपए नकद भी प्रदान किए गए। उन्होंने गांव में बनने वाले अस्पताल के लिए भी सहयोग का आश्वासन दिया।