दरा घाटी में घुटी रफ्तार, रेंग-रेंग कर चले वाहन

चेचट. क्षेत्र की दरा घाटी में लगातार लगने वाला जाम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शनिवार को एक बार फिर हालात बिगड़ गए, जब घाटी में दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मार्ग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि भटवाड़ा–अमझार मार्ग पर एक्सप्रेसवे से उतरने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। देखते ही देखते जाम करीब 10 किलोमीटर तक फैल गया, जिसमें हजारों छोटे-बड़े वाहन सुबह से फंसे रहे। भीषण गर्मी के बीच वाहन में सवार यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमझार से भटवाड़ा तक का इलाका जंगल क्षेत्र होने के कारण रास्ते में किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है।