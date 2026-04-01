IAS Tina Dabi: कलक्टर टीना डाबी के आवास में फन फैलाकर बैठा 5 फीट का कोबरा, कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी

राहत की बात यह रही कि घटना के समय जिला कलक्टर टीना डाबी आवास पर मौजूद नहीं थीं। सांप के सुरक्षित पकड़े जाने के बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। करीब आधे घंटे तक चले इस घटनाक्रम के दौरान पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, जिसे टीम ने नियंत्रित किया। गौरतलब है कि आईएएस अधिकारी टीना डाबी को हाल ही में टोंक का जिला कलक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे बाड़मेर में जिला कलक्टर के पद पर कार्यरत थीं। देश की आजादी से अब तक जिले में 67 जिला कलक्टर रह चुके हैं। टीना डाबी 68वीं जिला कलक्टर हैं। जिले में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और प्रशासन ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है।