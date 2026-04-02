टोंक की नई कलक्टर बनीं टीना डाबी, लगातार तीसरी बार महिला अफसर को मिली कमान; विकास पर रहेगा फोकस

खास तौर पर स्मार्ट टोंक नागरिक सेवा प्लेटफॉर्म के तहत एक मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन जहां लोग पानी, सडक़, सफाई, बिजली जैसी समस्याएं सीधे दर्ज कर सकें। इसमें शिकायतों का टाइम-बाउंड निस्तारण और ट्रैकिंग सिस्टम हो। अब गर्मी का मौसम है तो जल संकट समाधान पर फोकस किया जाए। इसमें प्रत्येक गांव का वाटर बजट तैयार करना, वर्षा जल संचयन, तालाब पुनर्जीवन और चेक डैम निर्माण आदि शामिल हो। वहीं जिला मुख्यालय पर रोजगार से जुड़ी योजना की सख्त जरूरत है। यहां उद्योगिक क्षेत्र में काम करने के लिए काफी जरूरत है।