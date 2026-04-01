Kota News : विकास कार्यों में गुणवत्ता कमजोर हुई तो सख्त कार्रवाई



अतिक्रमण हटाकर कम्प्यूनिटी सेंटर बनाओं

आयुक्त अग्रवाल ने विकास पथ का भी निरीक्षण किया और वहां चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने घटोत्कच चौराहे पर स्थित रिक्त भूखण्ड में हो रहे अतिक्रमण को हटाकर वहां कम्युनिटी सेंटर विकसित करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने ऑडिटोरियम में प्रगतिरत कार्यों का भी निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसी क्रम में, मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन रामाश्रय के कार्य का निरीक्षण किया गया और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय पर पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। अग्रवाल ने सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयसीमा में पूर्ण करने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण के सचिव मुकेश चैधरी, निदेशक अभियांत्रिकी रविन्द्र माथुर एवं संबंधित जोन के अधीक्षण अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता मौजूद रहे।