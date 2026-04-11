Rajasthan: 25 हजार पदोन्नतियां जल्द, फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: मदन दिलावर

मंत्री दिलावर ने मुक्तिधाम विकास, बिजली, पानी की समस्याओं, खेल मैदानों, सड़कों और नालियों से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करने तथा स्कूलों एवं श्मशान के लिए पट्टों के आवंटन प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने घुमन्तु लोगों को चिन्हित कर उनके पहचान पत्र बनाने और पट्टे देने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय पर ही रहने के स्पष्ट निर्देश दिए।