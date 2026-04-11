Jaipur: हाईवे घूसकांड का पर्दाफाश, इंडिकेटर जलते ही खुला 33 लाख की रिश्वत का राज, एक्सईएन और दलाल गिरफ्तार

एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बग्गड़ क्षेत्र में स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली सड़क के अलाइनमेंट को लेकर यह पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। परिवादी की खातेदारी जमीन से पास से हाइवे निकाला गया, फिर जमीन को सड़क सीमा में शामिल कर लिया गया था। बाद में अधिकारियों ने रिअलाइनमेंट के नाम पर जमीन को बाहर निकालने का झांसा देकर मोटी रकम की मांग की।