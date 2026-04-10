जयपुर ट्रैफिक सुधार का नया रोडमैप, 100 से ज्यादा मनमाने रोडकट बंद, ड्रोन से होगी लाइव मॉनिटरिंग

शहर में इस समय कई प्रमुख मार्ग पर मनमाने कट प्रभावशाली लोगों की सिफारिश पर मनमाने तौर पर बना दिए गए हैं। सीएम के इन निर्देशों की पालना होती है तो इनमें से करीब 50 प्रतिशत को बंद किया जा सकता है। बैठक में शामिल कुछ अधिकारियों की मानें तो सभी कट बंद करने के बजाय कुछ ही दूरी पर बने हुए कई कट को चिन्हित कर उनमें से कुछ को बंद किया जायेगा। इसके तहत पहले चरण में करीब 100 से अधिक कट चिन्हित कर बंद किये जा सकते हैं।