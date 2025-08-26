Patrika LogoSwitch to English

अलवर

रैणी में कच्चे घर की दीवार तोड़कर 1.50 की चोरी, नकदी और सोने-चांदी के जेवरात पार

अलवर में रैणी कस्बे के भजेड़ा रोड स्थित एक कच्चे घर में चोरों ने दीवार में छेद कर बड़ी चोरी को अंजाम दिया।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 26, 2025

इस घर की दीवार तोड़कर की गई चोरी (फोटो - पत्रिका)

अलवर में रैणी कस्बे के भजेड़ा रोड स्थित एक कच्चे घर में चोरों ने दीवार में छेद कर बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चोर करीब 1.50 लाख रुपये नकद व लगभग 2 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात ले उड़े।

जानकारी के अनुसार पानी की टंकी मोहल्ला निवासी हेतराम मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि बीती रात अज्ञात चोर उसके कच्चे घर के पीछे की दीवार में छेद कर अंदर घुसे और बक्से में रखी नकदी व जेवरात चोरी कर ले गए।

चोरी गए सामान में 1.50 लाख रुपये नकद, सोने के 5 मंगलसूत्र, 2 जोड़ी कुंडल, एक नथ, एक टीका, एक अंगूठी व करीब 1250 ग्राम चांदी के जेवरात शामिल हैं। पीड़ित ने इस वारदात को लेकर एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया है। रैणी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

26 Aug 2025 12:17 pm

Published on:

26 Aug 2025 12:15 pm

रैणी में कच्चे घर की दीवार तोड़कर 1.50 की चोरी, नकदी और सोने-चांदी के जेवरात पार

