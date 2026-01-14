सीएचसी का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, ट्रॉमा सेंटर कार्य शुरू न होने पर जताई नाराजगी

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. शुक्ला ने ट्रॉमा सेंटर के निर्माण कार्य को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि स्वीकृति मिले नौ माह बीत जाने के बावजूद अब तक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, जो गंभीर लापरवाही का मामला है। इस पर कलेक्टर ने मौके पर मौजूद ठेकेदार सहित संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य गुरुवार से हर हाल में शुरू किया जाए।