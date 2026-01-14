मकर संक्रांति पर गौ सेवा और दान-पुण्य के हुए आयोजन

अलवर जिले में आज मकर संक्रांति का पावन पर्व पर धार्मिक आयोजन हुए। मकर संक्रांति के अवसर पर सामाजिक संगठनों और गौशालाओं की ओर से विभिन्न सेवा कार्य आयोजित किए गए। शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर जगह-जगह दानपात्र रखकर लोगों से सहयोग राशि ली जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गायों को हरा चारा खिलाते नजर आए। लोगों का मानना है कि इस दिन गौ सेवा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है।