30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

अलवर

गो तस्कर चलती पिकअप से एक दर्जन से अधिक गोवंश रास्ते में पटककर हुए फरार

राजगढ़. राजगढ़-टहला मार्ग पर श्रीचन्दपुरा गांव की जाख की जोहड़ी से लेकर ईंदपुरा घाटा के बीच बुधवार रात गो तस्कर चलती पिकअप से एक दर्जन से अधिक गोवंश को रास्ते में जगह-जगह पटकर फरार हो गए। गोवंश के पैरों और मुंह को रस्सियों से बांधा हुआ था। इनमें तीन गायों की हालत गंभीर है। तस्करों [&hellip;]

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Jan 30, 2026

राजगढ़. राजगढ़-टहला मार्ग पर श्रीचन्दपुरा गांव की जाख की जोहड़ी से लेकर ईंदपुरा घाटा के बीच बुधवार रात गो तस्कर चलती पिकअप से एक दर्जन से अधिक गोवंश को रास्ते में जगह-जगह पटकर फरार हो गए। गोवंश के पैरों और मुंह को रस्सियों से बांधा हुआ था। इनमें तीन गायों की हालत गंभीर है। तस्करों की पिकअप की स्टेपनी भी उसी मार्ग पर पड़ी मिली।घटना का पता गुरुवार सुबह ग्रामीणों को चला। श्रीचन्दपुरा गांव के गो रक्षक विश्राम सैन सहित ग्रामीणों ने सड़क किनारे पड़े घायल गोवंश को देखा। इसके बाद इसकी सूचना हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण अवतार शर्मा को दी गई। सूचना मिलने पर 1962 एंबुलेंस को मौके पर बुलाया गया। घायलों में से तीन गायों की हालत गंभीर होने पर उन्हें भौंरंगी गोशाला राजगढ़ पहुंचाया गया। इस कार्य में गो सेवक अजय शर्मा, जगदीश सैनी, शालू पंडित, विष्णु रिंकू सहित अन्य गो रक्षकों ने सहयोग किया। अन्य घायल गोवंश का उपचार पशु चिकित्सक डॉ. जितेन्द्र मीना, कम्पाउंडर रूप किशोर मीना, अक्षय पाल चारण और गुड्डी मीना ने मौके पर ही किया। इस दौरान कृष्ण अवतार शर्मा, विश्राम सैन, श्रीराम मीना, लीलाराम मीना, सचिन गुर्जर, मोहित, राज यादव, हेमंत यादव, श्याम सुंदर, झंडू, कालूराम गुर्जर, रॉबिन सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। इधर टहला थाना अधिकारी मुकेश कुमार का कहना है कि श्रीचंदपुरा में गोतस्करों की ओर से पिकअप से गोवंश पटकने की जानकारी पुलिस को नहीं है। ग्रामीणों ने कोई सूचना नहीं दी। मामले में पता किया जाएगा।

Published on:

30 Jan 2026 12:42 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / गो तस्कर चलती पिकअप से एक दर्जन से अधिक गोवंश रास्ते में पटककर हुए फरार
