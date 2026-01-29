जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप; आधे घंटे तक पथराव, 11 लोग घायल

सभी घायलों को प्रतापगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और अलवर के राजीव गांधी चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। दूसरे पक्ष में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इस झगड़े में घायल होने वालों में अधिकांश महिलाएं और युवतियां हैं, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई। सीएचसी में एक साथ कई घायलों के पहुंचने से कुछ समय के लिए व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं और ओपीडी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।