जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप; आधे घंटे तक पथराव, 11 लोग घायल

झगड़े के दौरान आमने-सामने दोनों पक्ष (फोटो - पत्रिका)
अलवर में प्रतापगढ़ के हमीरपुर गांव की गेंदाला की ढाणी में गुरुवार को ग्राम पंचायत की लगभग 250 वर्ग गज आबादी भूमि पर कब्जे और दावे को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में करीब आधे घंटे तक ताबड़तोड़ पथराव हुआ। एक पक्ष की ओर से छतों से पत्थर फेंके गए, जिससे दूसरे पक्ष के 11 लोग गंभीर व आंशिक रूप से घायल हो गए। घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई।
थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि हमीरपुर की गेंदाला की ढाणी में दो पक्षों के बीच विवाद हो रहा है। सूचना पर 112 पुलिस वाहन को तुरंत मौके पर भेजा गया। पुलिस ने देखा कि आबादी भूमि पर दावा जताने को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं और पथराव कर रहे हैं। इस दौरान एक पक्ष की ओर से की गई पत्थरबाजी में 11 लोग घायल हो गए।
सभी घायलों को प्रतापगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और अलवर के राजीव गांधी चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। दूसरे पक्ष में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इस झगड़े में घायल होने वालों में अधिकांश महिलाएं और युवतियां हैं, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई। सीएचसी में एक साथ कई घायलों के पहुंचने से कुछ समय के लिए व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं और ओपीडी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
पुलिस के अनुसार विवादित भूमि पर दोनों पक्षों के पास कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं है। एक पक्ष का पुराना कब्जा बताया जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष द्वारा वहां पशु बाड़ा और रैवड़ा डालने से विवाद भड़का। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के 10 लोगों को शांतिभंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है। दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
