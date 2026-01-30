कमरे की कुंदी लगा गृह स्वामी को किया बंद , जाग होने पर महंगे जेवरात लेकर भागे चोर

मालाखेड़ा . छाजूरामपुरा गांव में बुधवार देर रात करीब ढाई बजे चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे की कुंदी बाहर से लगाकर परिजनों को अंदर बंद कर दिया। जाग होने पर शोर मचने से चोर मौके से फरार हो गए। पीडि़त प्रदीप शर्मा पुत्र मनमोहन शर्मा ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि घर में भतीजे की शादी के लिए रखा गया कीमती सामान चोर चुरा ले गए। चोर एसी, एलईडी टीवी, चांदी की पायजेब, चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी, मोतियों का हार, मिक्सी, प्रेस तथा करीब पांच हजार रुपए नकद ले गए।

चोरों ने उनके पिता के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। जब वे लघुशंका के लिए उठे तो दरवाजा बंद मिला। शोर मचाने पर प्रदीप शर्मा बाहर आए और दरवाजा खोला। इसी दौरान आवाज सुनकर चोर भागने लगे। एक चोर को पकडऩे का प्रयास किया गया, लेकिन वह धक्का देकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच एएसआई राजेंद्र सिंह को सौंपी है। आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है।