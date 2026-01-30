गेंदाला की ढाणी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ पथराव

थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि सुबह 10 बजे सूचना मिली कि हमीरपुर की गेंदाला की ढाणी में दो पक्षों के बीच विवाद हो रहा है। सूचना मिलते ही 112 पुलिस वाहन को तुरंत मौके पर भेजा गया। वहां दोनों पक्षों के लोग आबादी भूमि पर दावा जताने को लेकर आपस में झगड़ते हुए मिले। इस झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पर छतों से पत्थर फेंके, जिससे एक पक्ष के 11 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों और परिजनों की मदद से घायलों को प्रतापगढ़ सीएचसी ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल व अलवर के राजीव गांधी चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के 10 लोगों को शांतिभंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है। दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है।पथराव में गंभीर और आंशिक घायल