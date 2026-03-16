अलवर में NSUI का अनोखा प्रदर्शन, नाले में पाइप डालकर गैस जलाने की कोशिश

प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क लगाए हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं ने चूल्हे में एक पाइप लगाया और उसका दूसरा सिरा पास ही बने नाले में डाल दिया। इस दौरान उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कभी नाले से गैस बनने की बात कही गई थी, लेकिन यहां नाले से गैस नहीं निकल रही है।