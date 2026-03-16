अलवर में प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने ली अधिकारियों की बैठक



डॉ. मीणा ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभावित समस्याओं को पहले से चिन्हित कर समय रहते समाधान किया जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित कार्यों और योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी।