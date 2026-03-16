Alwar News: दो सगे नाबालिग भाइयों के शव पानी से भरे गड्ढे में मिले, घर में मचा कोहराम 

बताया जा रहा है कि दिल्ली-मुंबई हाईवे निर्माण के दौरान खेतों से मिट्टी निकाली गई थी, जिससे वहां गहरे गड्ढे बन गए थे। बारिश का पानी भरने से ये गड्ढे तालाब जैसे हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि दोनों बच्चे संभवतः नहाने के लिए पानी में उतरे होंगे और गहराई अधिक होने के कारण डूब गए।