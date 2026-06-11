Alwar News: परिवहन विभाग झेल रहा NCR का दंश, राजस्व का 80 प्रतिशत लक्ष्य भी पूरा नहीं

परिवहन विभाग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अलवर के शामिल होने का दंश झेलना पड़ रहा है। पुराने वाहनों का नवीनीकरण शून्य और कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कम होने की वजह से राजस्व लगातार कम होता जा रहा है। हालत यह है कि कभी अलवर राजस्व के मामले में पांचवें स्थान पर आता था, लेकिन अब 11वें या 12वें स्थान पर रहता है।



दरअसल, अलवर में डीजल के 10 साल और पेट्रोल के 15 से ज्यादा पुराने वाहनों का संचालन नहीं हो पाता है। यही वजह है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही उसके मालिक को दूसरे जिले के परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यह कमाई अलवर के हाथों खिसक रही है। यहां पाबंदी के कारण कोटपूतली और दौसा परिवहन कार्यालयों को लाभ हो रहा है। वाहन मालिक नजदीकी जिलों के आरटीओ से आसानी से दोबारा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं।