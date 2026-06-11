Alwar Cyber Crime: ठगों को कमीशन पर देते थे बैंक खाते, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार 

पुलिस के मुताबिक ये आरोपी ठगी के पैसों को बैंक खातों, गूगल पे (Google Pay) और फोनपे (PhonePe) जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप्स के जरिए इधर से उधर ट्रांसफर करते थे। जैसे ही पैसा खाते में आता, ये अपना तय कमीशन काट लेते थे और बाकी की मोटी रकम कैश निकालकर या डिजिटल तरीके से मुख्य साइबर ठगों तक पहुंचा देते थे। इस तरह ये आरोपी अपराधियों के काले धन को सफेद करने और उनके लेन-देन को आसान बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि इन्होंने अब तक कितने लोगों के खाते ठगों को बेचे हैं।