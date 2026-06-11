Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमिंग प्लेयर से मारपीट, CCTV फुटेज आया सामने

अलवर जिले में एक नेशनल स्विमिंग खिलाड़ी के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद खेल जगत और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। शहर के रूपबास इलाके में स्थित एक निजी स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी मन्थन चौधरी पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक खिलाड़ी के साथ बेल्ट और लात-घूंसों से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।



जानकारी के अनुसार मन्थन चौधरी बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही प्रोफेशनल स्तर पर स्विमिंग की तैयारी भी कर रहे हैं। वह नेशनल स्तर की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। करीब 10 दिन पहले वह अपने परिवार से मिलने अलवर आए थे। यहां भी उनकी प्रैक्टिस प्रभावित न हो, इसके लिए उनके पिता ने रूपबास स्थित क्लब-57 के स्विमिंग पूल में अभ्यास की व्यवस्था कराई थी।