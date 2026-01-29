घने कोहरे में सीमेंट ब्लॉक से भरा ट्रेलर पलटा, संकेतक नहीं होने से बढ़ रहा खतरा

बहरोड़ में नेशनल हाईवे पर सोतानाला फ्लाईओवर से पहले किया गया डायवर्जन आए दिन सड़क हादसों का कारण बनता जा रहा है। गुरुवार सुबह घने कोहरे के चलते दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा सीमेंट के ब्लॉक से भरा एक ट्रेलर हादसे का शिकार हो गया और सड़क पर पलट गया।
सोतानाला क्षेत्र में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। एनएचएआई व निर्माण कंपनी की ओर से कार्य के दौरान बनाए गए डायवर्जन के कोई स्पष्ट संकेतक हाईवे पर नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में तेज गति से आने वाले वाहन चालकों को अचानक डायवर्जन नजर आता है और वे संतुलन खो बैठते हैं। परिणामस्वरूप वाहन हाईवे व सर्विस लेन पर पलट रहे हैं
इन हादसों के कारण हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगना आम हो गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद एनएचएआई व सड़क निर्माण कर रही कंपनी की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर और वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है।
