घने कोहरे में सीमेंट ब्लॉक से भरा ट्रेलर पलटा, संकेतक नहीं होने से बढ़ रहा खतरा

सोतानाला क्षेत्र में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। एनएचएआई व निर्माण कंपनी की ओर से कार्य के दौरान बनाए गए डायवर्जन के कोई स्पष्ट संकेतक हाईवे पर नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में तेज गति से आने वाले वाहन चालकों को अचानक डायवर्जन नजर आता है और वे संतुलन खो बैठते हैं। परिणामस्वरूप वाहन हाईवे व सर्विस लेन पर पलट रहे हैं