अलवर

Alwar Uit: अलवर शहर को मिलने जा रही एक और सौगात, अगले माह शुरू होगा काम

राजस्थान के अलवर शहर को एक और सौगात मिलने जा रही है।

अलवर

image

Santosh Trivedi

Jan 29, 2026

alwar city

alwar city

राजस्थान के अलवर शहर के पटरी पार एरिया को एक और सौगात मिलने जा रही है। यहां 4 किमी लंबा वॉक वे बनेगा, जिसका टेंडर यूआइटी ने कर दिया है। अगले माह काम शुरू हो जाएगा।

इसके निर्माण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा। यूआइटी ने इसका डिजाइन अलग-अलग शहरों के वॉक-वे का अध्ययन करके बनवाया है।

राजस्थान पत्रिका ने पटरी पार संसाधनों के अभाव को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की, तो इस एरिया में 41 करोड़ के काम मंजूर हुए, जिसमें एक वॉक-वे भी शामिल है।

200 फीट बायपास सूर्य नगर से अरावली विहार तक बनाया जाएगा

शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम व आरआर कॉलेज में खिलाड़ियों के लिए रनिंग ट्रैक बनाए गए हैं, लेकिन जनता के लिए शहर में कोई वॉक-वे ट्रैक नहीं था। इसे देखते हुए यूआईटी ने यह प्लान तैयार किया।

यूआईटी के एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि यह वॉक-वे 200 फीट बायपास सूर्य नगर से अरावली विहार तक बनाया जाएगा। सड़क के एक साइड में 2 किमी का यह ट्रैक होगा। इस तरह दोनों साइड को मिलाकर 4 किमी लंबा होगा।

इसकी चौड़ाई 10 फीट होगी। लोग इस ट्रैक पर चल सकेंगे। साथ ही, सुबह-शाम शारीरिक अभ्यास के लिए इस पर दौड़ भी सकेंगे। सड़क के बीच में डिवाइडर होगा, जिसमें फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस ट्रैक निर्माण पर 74 लाख रुपए खर्च होंगे।

सड़क के दोनों ओर बनने वाले वॉक-वे पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होगी

इसका लाभ यूआईटी की कॉलोनी सूर्य नगर, अरावली विहार फेज एक व दो, सूर्य नगर विस्तार योजना के अलावा आधा दर्जन से अधिक आसपास की कृषि कॉलोनियों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह ट्रैक फुटपाथ के रूप में भी काम आएगा।
रोशन होगा वॉक-वे

सड़क के दोनों ओर बनने वाले वॉक-वे पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होगी। लोग सुबह चार बजे भी आकर यहां दौड़ सकेंगे। यानी अंधेरा नहीं रहेगा। जल निवासी की भी व्यवस्था होगी, ताकि इस पर किसी प्रकार की कोई फिसलन नहीं हो।

