अलवर में UIT की बड़ी कार्रवाई, करीब 50 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

भूमाफियाओं ने बिना अनुमति बड़े आकार के प्लॉट काटकर बेचने की तैयारी कर ली थी। पूरे क्षेत्र में 60–60 फीट चौड़ी कच्ची सड़कें बनाई गई थीं और तीन बड़े एंट्री गेट भी खड़े कर दिए गए थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ प्लॉट एग्रीमेंट पर बेचे भी जा चुके थे। शिकायत मिलने पर यूआईटी की टीम दिवाकर के पास हाईवे किनारे पहुंची। टीम को देखते ही अवैध प्लाटिंग से जुड़े लोग मौके से भाग गए।