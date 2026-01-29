कठूमर में भाजपा प्रधान संगम चौधरी का धरना, लगाए गंभीर आरोप

प्रधान ने कहा कि वह एक महिला हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ हिम्मत नहीं हारेंगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक उन्हें विधिवत रूप से कार्यभार नहीं सौंपा जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वह प्रधान पद से इस्तीफा देने को भी मजबूर होंगी। धरने के दौरान समर्थक मौजूद रहे और प्रशासन से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।