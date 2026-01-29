कठूमर में भाजपा प्रधान संगम चौधरी का धरना, लगाए गंभीर आरोप

कठूमर पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को भाजपा से प्रधान संगम चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान पंचायत समिति अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई और कार्यभार ग्रहण नहीं कराने का आरोप लगाया गया। इससे पहले बुधवार को भी संगम चौधरी अपने समर्थकों के साथ जिला परिषद में धरने पर बैठी थीं।
प्रधान संगम चौधरी ने क्षेत्रीय विधायक रमेश खींची पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक उन्हें प्रधान पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करने दे रहे हैं और लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा है। साथ ही उनके दोबारा निलंबन की साजिश रची जा रही है। संगम चौधरी का कहना है कि यह सब भाजपा कार्यकर्ताओं के शोषण का उदाहरण है।
प्रधान ने कहा कि वह एक महिला हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ हिम्मत नहीं हारेंगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक उन्हें विधिवत रूप से कार्यभार नहीं सौंपा जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वह प्रधान पद से इस्तीफा देने को भी मजबूर होंगी। धरने के दौरान समर्थक मौजूद रहे और प्रशासन से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।
