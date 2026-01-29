अचानक मौतों से बढ़ी चिंताः हार्ट अटैक बना ‘साइलेंट किलर’, राजस्थान के इस जिले में 1 साल में गईं 36 जानें

साल 2025 में जिला अस्पताल में कुल 498 पोस्टमार्टम किए गए। इनमें 160 मौतें सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई, जबकि 36 मामलों में हार्ट अटैक से मृत्यु की पुष्टि हुई। यह आंकड़े अचानक मौतों की गंभीरता को साफ तौर पर उजागर करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हार्ट अटैक से मरने वालों में अधिकांश पुरुष हैं और वे मोटापे से ग्रसित पाए गए। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि इनमें 20 वर्ष से कम उम्र के 2 युवक और 30 वर्ष से कम उम्र के करीब 4-5 युवक शामिल हैं, जो बताता है कि यह खतरा अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा।