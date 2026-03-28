निकाय चुनाव में विकास न बने मुद्दा, नगर निगम 36 करोड़ से बनाएगा सड़कें

नगर निगम ने आगामी बजट में सड़कों के लिए 21 करोड़ रुपए व सीसी सड़क, टाइल्स के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। 21 करोड़ रुपए से वार्डों के प्रमुख मार्गों को चमकाया जा सकेगा। हालांकि वर्ष 2025-26 के बजट के जरिए 13 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च करके 40 वार्डों में काम करवाए गए हैं। 10 से अधिक सड़कों के कार्य अभी प्रगतिरत हैं। शेष वार्डों की सड़कों को आगामी बजट में पारित प्रस्ताव से सुधारा जाएगा। सीसी सड़क उन एरिया में बनाई जाएंगी, जहां पर जलभराव की समस्या है। इसका खाका नगर निगम का निर्माण विभाग तैयार कर रहा है। सड़क किनारे मिट्टी कई जगह उड़ती है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। ऐसे में वहां निगम टाइल्स लगाने की योजना बना रहा है।