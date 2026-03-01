शिक्षा सत्र जल्द शुरू करने की आपाधापी में विभाग भूल गया 9वीं व 11वीं की पूरक परीक्षा का कार्यक्रम

जानकारी के अनुसार वार्षिक परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव के बाद 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 से 19 मार्च तक आयोजित की गई थीं और परिणाम 25 मार्च को घोषित किए। अब नए सत्र के साथ 1 अप्रेल से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन जिन छात्रों ने वार्षिक परीक्षा में किसी विषय में फेल किया या मेडिकल कारणों से शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए पूरक परीक्षा का कोई शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। विद्यालयों में स्थिति कठिन बनी हुई है। एक संस्था प्रधान ने बताया कि उनके स्कूल में 5 छात्र पूरक परीक्षा के लिए योग्य हैं, लेकिन निर्देश न मिलने के कारण कोई तैयारी नहीं हो पा रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 1 अप्रेल की आपाधापी में विभाग ने मुख्य वार्षिक परीक्षाओं और नए सत्र की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर लिया, लेकिन पूरक परीक्षा को नजरअंदाज कर दिया गया। आमतौर पर रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिनों के भीतर पूरक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया जाता है, ताकि छात्र जल्द से जल्द बैक पेपर क्लियर कर सकें। छात्र और अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षा विभाग तुरंत 9वीं एवं 11वीं की पूरक परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी करे।कार्यक्रम जारी किया जाएगा