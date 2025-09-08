खेतों में भरे पानी की कर रहे निकासी

प्रतापगढ़. ग्राम पंचायत आगर के गांव भड़ाज में 41 फ़ीट भराव क्षमता वाले बांध में अब तक 11 फ़ीट पानी की ही आवक हुई है। लोग बांध भरने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी चादर 1981 में चली थी। इसके बाद 2014 व 15 में 30 फीट पानी आया था। क्षेत्र की लाइफलाइन कहलाने वाला यह बांध अरावली की पहाड़ियों के बीच अंग्रेजी का वर्ण डब्ल्यू की आकृति की तरह दिखता है। बांध के तीन गेट हैं, जो पानी की अधिक आवक होने के समय अतिरिक्त पानी छोड़ने के काम आते हैं। इस बांध से आगर, पड़ाक-छापली, आमका, चौसला सहित दर्जनभर गांवों में खेतों की सिंचाई होती है। इसके भरने से कुओं, बावड़ी आदि जल स्रोतों का जल स्तर भी बढ़ता है।