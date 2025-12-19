यूथ कांग्रेस नेता पर हमले के मामले में पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना का बेटा गिरफ्तार 

अलवर में कांग्रेस नेता एवं यूथ कांग्रेस पदाधिकारी संदीप ओला पर हुए हमले के मामले में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे सुरेंद्र भड़ाना सहित उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। मामला शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार को संदीप ओला के साथ मारपीट की गई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि सुरेंद्र भड़ाना सहित 10 से 15 युवकों ने लाठी-डंडों से हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।