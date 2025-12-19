19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे सहित 10-15 युवकों पर यूथ कांग्रेस के नेता से मारपीट का आरोप

अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 19, 2025

पीड़ित संदीप ओला (फोटो - पत्रिका)

अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित संदीप ओला पुत्र हाशियार सिंह, निवासी कांकरा बर्डोद, हाल निवासी जसवंत नगर ने पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे सुरेन्द्र भड़ाना सहित 10 से 15 युवकों पर लाठी-डंडों से मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में पीडि़त ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे वह हसन खां मेवात नगर स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था।

पहले दो हजार रुपए मांगे

इसी दौरान सचिन पटेल निवासी तिजारा फाटक का फोन आया, जिसने मिलने की बात कही। संदीप ने उसे चाय की दुकान पर बुला लिया। कुछ देर बाद सचिन पटेल 5-6 बाइकों पर सवार 10-15 युवकों के साथ वहां पहुंचा, तभी सुरेन्द्र भड़ाना भी एक कार से मौके पर आया। आरोप है कि सुरेन्द्र भड़ाना ने संदीप से दो हजार रुपए मांगे। इनकार करने पर आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फोन-पे का पासवर्ड पूछने लगे।

कई जगह आई चोटें

उसने पासवर्ड बताने से मना किया, तो आरोपियों ने उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसकी जेब से एक हजार रुपए निकाल लिए। विरोध करने पर सुरेन्द्र, अज्जू खान निवासी किशनगढ़, नत्थू खटीक, सचिन पटेल और सचिन गुर्जर सहित 7-8 युवकों ने लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट कर दी। जिससे वह बेहोश हो गया। जिसे राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। उसके नाक, घुटने, हाथ व कमर पर चोटें आई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे सहित 10-15 युवकों पर यूथ कांग्रेस के नेता से मारपीट का आरोप

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: लिपिक भर्ती में बड़ा खुलासा; न वेटिंग लिस्ट में नाम, न दस्तावेज जमा कराए… फिर भी बन गए लिपिक

अलवर

अलवर में सुबह-शाम छाने लगा कोहरा, फसलों के लिए होगा फायदेमंद 

अलवर

झारेड़ा विद्यालय में स्वच्छता अभियान रैली, 220 विद्यार्थियों ने लिया भाग

अलवर

Alwar News: 9 साल की बच्ची का शव झाड़ियों में मिला, गले पर खरोंच के निशान; इलाके में फैली सनसनी

अलवर

दिल दहला देने वाला हादसा: एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में जिंदा जले 3 युवक, सीट पर चिपक गए शव, मंजर देख कांप उठी रूह

alwar-accident
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.