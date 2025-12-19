पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे सहित 10-15 युवकों पर यूथ कांग्रेस के नेता से मारपीट का आरोप

पीड़ित संदीप ओला (फोटो - पत्रिका)
अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित संदीप ओला पुत्र हाशियार सिंह, निवासी कांकरा बर्डोद, हाल निवासी जसवंत नगर ने पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे सुरेन्द्र भड़ाना सहित 10 से 15 युवकों पर लाठी-डंडों से मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में पीडि़त ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे वह हसन खां मेवात नगर स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था।
इसी दौरान सचिन पटेल निवासी तिजारा फाटक का फोन आया, जिसने मिलने की बात कही। संदीप ने उसे चाय की दुकान पर बुला लिया। कुछ देर बाद सचिन पटेल 5-6 बाइकों पर सवार 10-15 युवकों के साथ वहां पहुंचा, तभी सुरेन्द्र भड़ाना भी एक कार से मौके पर आया। आरोप है कि सुरेन्द्र भड़ाना ने संदीप से दो हजार रुपए मांगे। इनकार करने पर आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फोन-पे का पासवर्ड पूछने लगे।
उसने पासवर्ड बताने से मना किया, तो आरोपियों ने उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसकी जेब से एक हजार रुपए निकाल लिए। विरोध करने पर सुरेन्द्र, अज्जू खान निवासी किशनगढ़, नत्थू खटीक, सचिन पटेल और सचिन गुर्जर सहित 7-8 युवकों ने लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट कर दी। जिससे वह बेहोश हो गया। जिसे राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। उसके नाक, घुटने, हाथ व कमर पर चोटें आई हैं।
