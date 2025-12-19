पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे सहित 10-15 युवकों पर यूथ कांग्रेस के नेता से मारपीट का आरोप

अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित संदीप ओला पुत्र हाशियार सिंह, निवासी कांकरा बर्डोद, हाल निवासी जसवंत नगर ने पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे सुरेन्द्र भड़ाना सहित 10 से 15 युवकों पर लाठी-डंडों से मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में पीडि़त ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे वह हसन खां मेवात नगर स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था।