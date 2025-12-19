अलवर में सुबह-शाम छाने लगा कोहरा, फसलों के लिए होगा फायदेमंद 



हालांकि कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सुबह और देर रात के समय सड़कों पर दृश्यता कम होने से हादसों की आशंका बनी रहती है। प्रशासन की ओर से वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी और कोहरे के और अधिक बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे ठंड का असर और तेज हो सकता है।