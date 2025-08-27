अलवर में गणेश चतुर्थी का उत्सव, मंदिरों में उमड़ी भीड़

गणेश चतुर्थी के पर्व पर बुधवार को अलवर शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह से ही भक्त बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर को फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया है।
गणेश चतुर्थी के अवसर पर शाम को संध्या आरती का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होंगे। धार्मिक वातावरण में भक्ति गीतों और जयकारों की गूंज रहेगी। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था।
आकर्षक लाइटिंग और फूलों की सजावट से मंदिर प्रांगण रोशनी से जगमगा उठा। शहर में गणेशोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। भक्तों का मानना है कि बप्पा की आराधना से घर-परिवार में सुख, समृद्धि और मंगल की प्राप्ति होती है।