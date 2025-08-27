अलवर में गणेश चतुर्थी का उत्सव, मंदिरों में उमड़ी भीड़



गणेश चतुर्थी के अवसर पर शाम को संध्या आरती का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होंगे। धार्मिक वातावरण में भक्ति गीतों और जयकारों की गूंज रहेगी। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया था।